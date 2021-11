Flachgauer saß im Drogenrausch am Steuer

Bei Kontrollen entlang der A1 stach den Beamten am Donnerstag ein 30-jähriger Autolenker ins Augo. Er war mit überhöhter Geschwindikeit in Richtung Deutschland unterwegs. Bei der Kontrolle verlief der Alko-Test zwar negativ, dafür schlug der Drogentest auf THC an. Daraufhin erzählte der Flachgauer, dass er am Vorabend fünf bis sechs Joints geraucht hatte. Der Führerschein wurde dem 30-Jährigen vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.