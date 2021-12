Mitmachen beim KFV-Helmi-Weihnachtsgewinnspiel!

Ein neues KFV-Video (siehe oben) zeigt Ihnen und Ihrer Familie in würziger Kürze, worauf es beim Thema Feuersicherheit in der Weihnachtszeit ankommt: Augen auf beim Kauf von Lichterschmuck, Sicherheitsabstand zwischen Kaminfeuer, Kerzenlicht und brennbaren Materialien, Feuerlöscher in Griffnähe, kein Wiederanzünden von Kerzen an trockenem Reisig, … Schauen Sie sich das an - ein Plus an Sicherheit ist für Sie und Ihre Lieben immer ein Gewinn!