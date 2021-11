Alaba und Arnautovic werden Impf-Testimonials

David Alaba und Marko Arnautovic werden Impf-Testimonials. Die beiden ÖFB-Stars sollen künftig via ORF-Clips für das „Jaukerl“ werben, verriet Verbandspräsident Gerhard Milletich am Donnerstag am Rande der Pressekonferenz mit Sport-Austria-Präsident Hans Niessl und ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.