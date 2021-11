Herzzerreißender Brief einer Tiroler „Corona-Mama“

Kommt sie auf mich zu, weiche ich zurück

Und dann? Ja liebe Mütter und Väter, was passiert dann? Mit ihren kleinen Füßchen dribbelt sie auf mich zu. Tap, tap, tap, tap. Mit ihren großen, meeresblauen Äuglein strahlt sie mich an, streckt ihre kleinen Ärmchen in meine Richtung aus und zappelt mit den Fingerchen, als wolle sie mich auffordern, sie in den Arm zu nehmen – so, wie es sonst alltäglich ist. Und was tue ich? Ich gehe einen Schritt zurück. Ich weiche ihr aus.