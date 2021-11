Frau mit Pick-up überrollt: Verdächtiger enthaftet

Die Niederösterreicherin war am Sonntag gegen 23 Uhr bei der Zufahrt einer Tankstelle in Eibesbrunn gefunden worden. Ein Passant setzte die Rettungskette in Gang. Die 49-Jährige wurde reanimiert und per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen, wo sie jedoch wenig später starb.