Möbel shoppen trotz Lockdown

Beste Beratung - fast wie vor Ort

Dabei merkt man schnell: So groß ist der Unterschied zum Besuch in der Filiale überhaupt nicht. Die XXXLutz Einrichtungsexperten kennen alle aktuellen Aktionen, können maßgeschneiderte Lösungen für Sie anbieten sowie Produktvergleiche anstellen - und finden so nicht nur das ideale Möbelstück, sondern auch das beste Angebot für Sie. Bei Bedarf bieten unsere Einrichtungsprofis in weiterer Folge sogar Videocalls an, um Ihnen individuelle Lösungen zu präsentieren. So können Sie ganz bequem von zu Hause aus Ihre Traummöbel shoppen und warten, bis sich diese auf den Weg zu Ihnen machen. Denn neben der Selbstabholung bieten wir auch weiterhin Lieferung & Montage an.