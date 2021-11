Polizei beschlagnahmt 55 Kilogramm Marihuana

Die Kontrolle fand, wie die bayrische Polizei erst jetzt bekannt gab, bereits am 2. November bei der Einreise in das deutsche Bundesgebiet in Baden-Württemberg statt. Das Marihuana war in den transportierten Möbelstücken und Elektrogroßgeräten verbaut, die der 24-Jährige in einem Kleintransporter beförderte.