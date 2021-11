Festspiel-Poker endet mit Überraschung

Die Überraschung ist geglückt. Mit Kristina Hammer tritt keiner der in Österreich hoch gehandelten Namen die Nachfolge von Helga Rabl-Stadler an der Festspiel-Spitze an. Landeshauptmann Wilfried Haslauer war die Freude über den Coup bei der Präsentation anzumerken. Mit dem Aufzählen aller neun Vorgänger Hammers im Amt hielt er die Spannung künstlich hoch. Dass mit dieser Entscheidung das von der Salzburger ÖVP dominierte Kuratorium Weltgewandtheit beweist, ist für Haslauer sichtlich eine Genugtuung.