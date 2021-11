„Die Not der Frauen ist groß“

Derzeit sind die Plätze im Frauenhaus der Stadt Salzburg schon „gut ausgelastet“. Auch in Saalfelden gibt es aktuell nur noch einen freien Platz. Zwar betont Landesrätin Andrea Klambauer (Neos), dass in Salzburg noch nie eine Frau weggeschickt werden musste, jedoch wird sich die Zahl der Hilfesuchenden nicht so einfach verringern. Das Land will deshalb weiterhin verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit gegen Gewalt setzen.