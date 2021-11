Toihaus Theater zeigt Produktion in Spanien

Unverhofft kommt oft – so ähnlich muss das Motto wohl auch die vergangenen Tage beim Salzburger Toihaus Theater gelautet haben. Kurzfristig wurde an das Theater nämlich eine Gastpiel-Anfrage herangetragen, aus dem fast knapp 2000 Kilometer entfernten Teatro Paraiso im spanischen Vitoria, in der Nähe von Bilbao. „Durch den Lockdown in Österreich hat das Toihaus die Kapazität, das Gastspiel einzuschieben“, teilt das Theater mit. 15 Vorstellungen entfallen hierzulande bis zum 12. Dezember.