Ländle zählt erstmals 10.000 aktive Covid-Fälle

Elf weitere Todesfälle in zwei Tagen

Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte Vorarlberg laut Prognose auch in Sachen 7-Tage-Inzidenz die bisherigen Spitzenreiter Salzburg und Oberösterreich ablösen. Eingedenk der Tatsache, dass sich das aktuelle Infektionsgeschehen immer erst zeitversetzt in der Bettenbelegung widerspiegelt, stehen dem Gesundheitspersonal also harte Wochen bevor. Allein in den vergangenen zwei Tagen sind elf Personen in Verbindung mit einer Covid-Infektion verstorben.