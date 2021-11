„Salzburger geben 235 Euro aus“

Unsere aktuellen Erhebungen haben ergeben, dass an den beiden Rabatttagen Black Friday und Cyber Monday die Salzburger rund 235 Euro ausgeben werden. Das sind um zwei Euro weniger, als noch im Vorjahr. Insgesamt werden hierzulande also 35 Millionen an den beiden Tagen ausgegeben, wobei heuer wieder mehr in Richtung Onlinehandel fließen wird.