Salzburg kann kaum noch Corona-Patienten behandeln

Bisher hatten Salzburgs Spitäler in der höchsten Ausbaustufe 51 von insgesamt 138 Intensivbetten für Covid-Patienten vorgesehen. Am Mittwoch kam man diesem Limit mit einer Belegung von 50 Betten bereits gefährlich nahe. Nun bemüht man sich im Eiltempo, weitere Kapazitätenzu schaffen. 17 zusätzliche Intensivplätze sollen bald für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. 13 davon im Uniklinikum in der Stadt Salzburg und vier im Krankenhaus Schwarzach.Doch nicht nur mit den Intensivkapazitäten hat man kämpfen, auch die Normalstationen kommen an die Grenze ihrer Belastbarkeit – hier soll nun eine neue „Transferstation“ Abhilfe schaffen.