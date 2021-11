„Lindenstraße“-Wirt Kostas Papanastasiou ist tot

Der aus der „Lindenstraße“ bekannte Schauspieler und Gastronom Kostas Papanastasiou ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren, wie sein Sohn Marc-Alexej Papanastasiou am Mittwoch der dpa in Berlin sagte. Der gebürtige Grieche spielte in der ARD-Serie viele Jahre die Rolle von Panaiotis Sarikakis, den Wirt des Lokals „Akropolis“. Auch im echten Leben hatte er Lokal: Er führte 45 Jahre lang das „Terzo Mondo“ in Berlin-Charlottenburg, dann übernahm sein Sohn.