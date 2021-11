Lungauerin fiel auf Liebes-Betrüger herein

Die Frau lernte über eine Online-Plattform Anfang Oktober zwei Männer kennen. Sie schloss die Unbekannten in ihr Herz, diese nutzten das eiskalt aus. Beide gaben vor im Ausland in Not geraten zu sein und baten die Lungauerin um Geld. Die 57-Jährige überwies mehrere tausend Euro auf ein österreichisches und ein deutsches Konto.