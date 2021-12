Newsletter abonnieren & Huawei Smartwatch gewinnen

Huawei arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung seines eigenen Ökosystems, um den Anwendern einen guten Zugang zu Apps und Diensten zu ermöglichen. In der Huawei AppGallery und der Huawei Petal Search können Nutzerinnen und Nutzer eine immer größere Auswahl an globalen und lokalen Apps entdecken. Außerdem wurden mit den Huawei Mobile Services eigene Apps wie Browser, Huawei Petal Maps, Cloud-Speicher und Huawei Petal Search für die wichtigsten Nutzerbedürfnisse entwickelt.