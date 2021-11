Sparkasse OÖ wird wieder „oberösterreichischer“

Für die Kunden der Sparkasse OÖ bleibt alles beim Alten, wenn sich in den nächsten Jahren die Eigentumsverhältnisse des Geldinstituts ändern. Was hinter den Kulissen passiert? Bis Juni 2026 wird die Erste Bank ihre Beteiligung an der Sparkasse OÖ von 39,19 auf 10% zurückschrauben.