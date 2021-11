Raphael lebt seit einem Jahr im totalen Lockdown

Raphael hat seine Oma ein Dreivierteljahr nicht sehen dürfen. "Wir leben eigentlich seit fast einem Jahr durchgehend im totalen Lockdown. Aber wir dürfen zumindest jetzt zu den Fahrten ins Spital raus und kommen dort unter Leute“, findet die Mama des sechsjährigen Raphael immer noch positive Aspekte am Schicksal, das die Familie seit dem 7. Dezember des Vorjahres so hart getroffen hat. Damals kam die Diagnose „Leukämie“, also Blutkrebs, nachdem Raphael immer wieder von Schmerzen in den Beinen geplagt worden war.