Polizei fahndet nun nach Walser Brandstifter

Am frühen Samstagmorgen brannte, wie berichtet, eine Jausenhütte in Wals völlig ab. Nun fahndet die Polizei nach einem Brandstifter: Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie kurz vor drei Uhr eine Person zur Hütte geht und kurz darauf das Weite sucht - im gleichen Moment ging das Gebäude in Flammen auf.