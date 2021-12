Die beliebtesten Geschenke zu Weihnachten

Ein Restaurantbesuch für alle Sinne: So wird das Dinner zum echten Erlebnis

Es muss nicht immer das klassische Restaurant sein, denn gutes Essen lässt sich auch fantastisch mit Erlebnissen kombinieren und sorgt so für eine unvergessliche Zeit zusammen. Varieté Erlebnisdinner dauern einen ganzen Abend und begeistern die Gäste nicht nur mit stimmungsvollem Ambiente und leckeren Mehr-Gänge-Menüs, sondern liefern dazu auch atemberaubende Shows mit Tanz, Gesang, Artistik und Humor. Ein unvergessliches Erlebnis der ganz anderen Art bietet ein sogenanntes „Dinner in the Dark“. Es findet in kompletter Dunkelheit statt, wobei alle äußeren Faktoren ausgeblendet werden. Ganz ohne visuelle Reize können sich die Besucher so komplett auf kulinarische Überraschungen und interessante Gespräche fokussieren. Geschmacksexplosionen und unbekannte Aromen inklusive.