Frau mit Auto überrollt: Freund unter Mordverdacht

Inzwischen kämpfte der Notarzt um das Leben der begeisterten Reiterin und Referentin einer Pharmafirma aus dem Bezirk Korneuburg. Sie hatte am gesamten Körper – vom Brustkorb bis zu den Beinen – schwere Prellungen und Knochenbrüche erlitten. Die zunächst in Lebensgefahr schwebende Niederösterreicherin wurde zwar noch reanimiert und per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen, erlag aber in den Montagmorgenstunden ihren schweren Verletzungen.