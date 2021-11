Ein paar Meter weiter spaziert ein Salzburger mit einem Kaffee über den Alten Markt. „Normalerweise sitze ich drinnen im Café Fürst. Aber jetzt hol’ ich mir meinen Kaffee halt to go. Ich war der einzige Kunde im Laden.“ Viele Geschäfte in der Altstadt mussten mit Montag schließen. Und doch haben jene im Lockdown kreative Wege gefunden, ihre Waren zu verkaufen. Ein Schuhverkäufer etwa lockt mit Modellen direkt an der Türschwelle.