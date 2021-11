Kasnudl Stadtküche: Die Kasnudl kommt nach Wien

Kasnudl goes Seestadt

Hergestellt wurden die Spezialitäten bisher von einem Partnerunternehmen in Kärnten, wo die Kasnudel ihren Ursprung hat. Da der dortige Betrieb aber aufgrund der immer größer werdenden Beliebtheit, immer wieder an seine Grenzen gestoßen ist, hat sich das Team rund um Geschäftsführer Andreas Schrittesser auf die Suche nach einem eigenen Produktionsstandort gemacht. Ihre neue Heimat findet die Kasnudl nun ab November in Wien: Mit der Stadtküche, der neuen eigenen Manufaktur in der Seestadt Aspern, stellt die Kasnudl GmbH künftig die unabhängige Belieferung der Kunden sicher und schafft die Basis für weiteres wirtschaftliches Unternehmenswachstum.