Hamilton vs. Verstappen ++ WRC: Ogier zum Achten

In der Formel 1 könnte es zwei Rennen vor Schluss nicht spannender sein. Lewis Hamilton holt sich nach Brasilien-GP auch den Rennsieg bei der Premier in Katar. Damit liegt der Brite nur mehr acht Zähler hinter Max Verstappen, der sich im Red Bull zumindest den zweiten Rang inklusive der schnellsten Rennrunde holt. In der Rallye ist die Entscheidung am vergangenen Wochenende gefallen: In Monza holt sich der französische Ausnahmekönner seinen achten Titel - nur Sebastien Loeb hat einen Gesamtsieg mehr auf dem Konto.