Mordalarm in NÖ: Frau (49) tot bei Straße gefunden

In Klinik verstorben

Gefunden wurde die Frau am Sonntag gegen 23 Uhr im Bereich der Zufahrt zu einer Tankstelle im Eibesbrunner Ortsgebiet. Ein Zeuge habe die Rettungskette in Gang gesetzt, schilderte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die 49-Jährige wurde reanimiert und per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen. Dort erlag sie auch ihren Verletzungen.