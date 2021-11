So kann jeder seine Instagram-Reichweite erhöhen!

Das Format IGTV ging vor Kurzem in der neuen Kategorie „Instagram Video“ auf. Je nach Format gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Inhalte zu präsentieren. Feed-Posts sollten etwa einmal am Tag immer zur gleichen Uhrzeit gepostet werden. Dabei sind interessante Bildunterschriften mit einem Call to Action ratsam, um eine hohe Interaktionsrate zu gewährleisten. Auch die Bildqualität ist von großer Bedeutung. In den Instagram Stories können User ihre Follower im Alltag mitnehmen, Umfragen schalten oder auf interessante externe Inhalte hinweisen. Mittlerweile gilt die Regel, dass Links erst ab 10.000 Followern möglich sind, nicht mehr. Jeder Instagram-User kann in der Story Links posten. Auch die weiteren Features des Storymodus sollten ausgenutzt werden, um eine hohe Reichweite zu garantieren.