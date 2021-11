Lucky Luke feiert 75er: Jetzt das Lexikon gewinnen

Fülle an Karikaturen und geschichtlichen Hintergründen

Bei den Stichworten gab es, wie die Experten noch anmerken, eine wesentliche Steigerung hin zu den späteren Alben. In diese sei „so viel reinpackt“, so Hamann, der die Fülle an „Karikaturen und geschichtlichen Hintergründen“ bei den von Szenerist Jul verfassten späteren Alben hervorhebt. Jul habe die Humor-Ebene von Goscinny „unglaublich gut verstanden und in die Jetztzeit transportiert“ und sei dabei „zu wunderbaren Ergebnissen gekommen“, ist Berner voll des Lobes. Für noch mehr historische Fakten über Lucky Luke und den Wilden Westen verweisen die Lexikon-Autoren auf einen weiteren Jubiläumsband, „Die Eroberung des Westens“. Sie selbst hätten den historischen Blick indessen für das Lexikon auf „andere Art und Weise gelöst“ - auch um im dichten Jubiläumsjahr 2021 nicht in direkte Konkurrenz mit dem anderen Band zu treten.