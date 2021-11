Für die Kontaktpersonen fehlt die Zeit

Was Schuld am Kollaps des Systems trägt? Zu wenig Personal für zu viele Fälle. Ein Aufstocken der Arbeitskräfte, wie es immer wieder von verschiedenen Stellen gefordert wurde, gestaltet sich laut Markus Kurcz schwierig. So seien die Kapazitäten des Bundesheeres eingeschränkt – viele Soldaten seien im Grenzeinsatz und Grundwehrdiener würden, sobald sie eingelernt wären, schon wieder abrüsten. Die Mitarbeiter in den Gemeinden sind ausgelastet, auch die Technik würde mit mehr Personal laut Kurcz zusammenbrechen. „Das elektronische Meldesystem vom Bund ist jetzt schon auf Anschlag, mit 50 neuen Kräften würde das System sicher stehen“, sagt er.