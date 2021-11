Erzbischof Lackner als Kontaktperson

Wegen zwei positiven Coronatests in seinem Umfeld muss der Salzburger Erzbischof Franz Lackner ins Home Office. Wie die Erzdiözese am Sonntagabend laut Kathpress mitteilte, wurden umgehend alle Sitzungen des Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz in der kommenden Woche verschoben oder auf Videokonferenzen umgestellt.