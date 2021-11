Allerletzter Punsch vor nächstem Lagerkoller

Die Stimmung ist toll. Es sind so viele Menschen hier. Nicht nur aus Salzburg. Von Vorarlberg bis Wien und auch aus Bayern erreichten uns viele Anrufe. So viele wollen das letzte Wochenende vor dem Lockdown am Salzburger Christkindlmarkt noch genießen.“ Wolfgang Haider, Obmann des Adventmarkts, ist zufrieden angesichts der vielen Besucher. Trotz des Alkoholverbots, das am 15. November vonseiten des Landeshauptmanns bestimmt wurde, umgingen manche Besucher die Verordnung. Ein Händler verkaufte kleine Fläschchen, mit denen sich die Besucher ihren Kinderpunsch aufpeppen konnten. Mit oder ohne Kinderpunsch spezial, von Alt bis Jung genoss jeder den Sonntagnachmittag.