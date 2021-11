Benkos Signa setzt auf Überwachungsspezialisten

Erster Firmensitz: Ein Loft von Ex-Kanzler Kern

Besonders bemerkenswert ist laut „Tagesanzeiger“ der erste Firmensitz von DSIRF in Wien: Ein Loft in Wien-Neubau, das der damalige Bundeskanzler Christian Kern mit seiner Frau 2016 erworben hatte. Praktisch zeitgleich sei DSIRF dort eingezogen. Der „Tagesanzeiger“ kann sein Erstaunen über diese Konstellation kaum verbergen: „Ab Sommer 2016 war also eine Firma, deren Gründer gute Kontakte in den Kreml nachgesagt wurden, bei der russische Mitarbeiter ein und aus gingen und die nach eigener Darstellung eine Software zum Eindringen in fremde Computer entwickelte, der Mieter in einem Loft, der dem österreichischen Regierungschef gehörte. Und das in unmittelbarer Nachbarschaft zu dessen Privatwohnung. Hatte niemand Sicherheitsbedenken?“