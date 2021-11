Real Madrid stürmt mit Sieg an Tabellenspitze

Real Madrid hat sich zumindest für wenige Stunden an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Meisterschaft gehievt. Die „Königlichen“ setzten sich am Sonntag bei Granada klar mit 4:1 durch, feierten den vierten Pflichtspielsieg in Folge und führten die Tabelle nach 13 Partien zwei Punkte vor dem FC Sevilla und Real Sociedad an.