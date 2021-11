Tennengauer vergaß die Fahrerflucht

Frühmorgens am Sonntag krachte ein 22-jähriger Tennengauer im Gemeindegebiet Abtenau-Pichl gegen Carport und beschädigte dieses sowie einen Stromverteilerkasten der Salzburg AG schwer. Der Verunfallte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, doch als eine Anrainerin ihm helfen wollte, flüchtete der junge Mann. Die Polizei traf diesen dann an seiner Wohnadresse an, doch offenbar konnte er sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Zwar gab er zu, den PKW gelenkt zu haben, aber was die Ursache dafür war, wusste er nicht. Der Alkoholtest ergab 1, 72 Promille. Die Freiwilligen Feuerwehren Voglau und Abtenau halfen bei den Aufräumarbeiten des Carports. Einer der Feuerwehrler, ein Mitarbeiter der Salzburg AG, reparierte den Stromverteilerkasten provisorisch.