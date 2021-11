Ex-Fußballprofi macht Parkplatz zum Trainingsplatz

Leithammel, Offensivkraft, ein Mister Zuverlässig - all diese Bezeichnungen passten wie angegossen zu Manuel Hartl, wenn vom Profi-Fußballer die Rede war: 23 Spiele absolvierte der Linzer in der Bundesliga, dazu 280 Partien in der zweiten Liga, in der er auch 57 Tore erzielte. Zu seinen Stationen gehörten der FC Blau-Weiß Linz, St. Pölten und Horn.