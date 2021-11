Rettungsaktion: Wiener saßen in Nordwand fest

Fehleinschätzung der Männer

Dass die Männer in Bergnot geraten sind, führte der Einsatzleiter auf eine Fehleinschätzung in der Tourenplanung zurück. Die Bedingungen für eine Mixed-Tour, also Klettern am Fels, Schnee und Eis, seien schlecht gewesen. „Es war generell der falsche Zeitpunkt für so eine Tour. Es muss auch der Umkehrzeitpunkt bei der Tourenplanung definiert sein.“ Die beiden Kletterer hätten schon früher umkehren oder die Einsatzkräfte zu einem früheren Zeitpunkt alarmieren sollen.