Paragleiter in Tirol nach Absturz schwer verletzt

Gestartet war der 38-Jährige laut Polizei bei idealen Flugbedingungen. Er war mit mehreren Bekannten zum Häbertaljoch bei Bichlbach aufgestiegen, von wo er gegen 12.30 Uhr losflog. Kurz nach dem Start verlor der Gleitschirmpilot jedoch in einer Linkskurve schnell an Höhe. Dadurch geriet er zu nahe an den Hang und es kam zur Kollision.