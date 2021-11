Den Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen

Alexander genießt die Luft draußen, unter dem schönen alten Baum im Park, nahe seines kleinen Heims in Salzburg. Hier treffen wir ihn, fünffacher Familienvater, gelernter Maler. Und bitten ihn, von sich zu erzählen. In seinem Lehrberuf wollte Alexander einst nicht länger bleiben, nachdem er mitansehen musste, wie Kollegen im jungen Alter dem Alkohol verfallen, zugrunde gingen. Er sah seine Zukunft anderswo, wollte nicht so enden wie sie.