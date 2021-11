Wunsch erfüllt: Mariellas ganz besonderer Tag

Weil die 4-Jährige auch ein großer Prinzessinnen-Fan ist, haben sich Silvia und Amelie etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Zur Wunschübergabe luden sie Mariella mit ihrer Familie ins Schloss Leopoldskron in Salzburg ein, wo sie einen Tag eine kleine Prinzessin sein durfte. In einem wunderschönen rosa Kleid. Es gab Kuchen, Getränke, Blumen - und die so ersehnte Spielekonsole mit zwei Spielen sowie einem eigenen Monitor.