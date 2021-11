Amazon auf den Spuren von „Game of Thrones“

Die hochwertig produzierte Serie erinnert sofort an „Game of Thrones“, nicht nur optisch, sondern auch aufgrund der vielen Charaktere und der anfangs für Neulinge schwer zu fassenden Prämisse. Neues Fantasy-Futter ist auf dem Streamingmarkt definitiv erwünscht, doch Jon Snow & Co. kann „Das Rad der Zeit“ leider (noch) nicht das Wasser reichen.