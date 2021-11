Serienmörder Dexter vergießt wieder Blut

Nach acht Staffeln, in denen der Blutanalyst Dexter Morgan heimlich Selbstjustiz an fiesen Verbrechern übte und am Ende flüchten musste, ist er also in der Neuauflage „Dexter: New Blood“, die am 22. November auf Sky X startet, wieder ganz der Alte. Nur versucht er, unter dem neuen Namen Jim Lindsay statt im sommerlichen Miami eben im kalten Norden der USA, seine Spuren zu verwischen. Und das ist gar nicht so leicht, denn Polizistin Angela Bishop (Julia Jones) ist ihm auf den Fersen, und die Rückkehr seines Sohns Harrison (Jack Alcott) bringt ihn aus dem Konzept.