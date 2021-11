Wunderliche Dinge

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Ankündigungen eines weiteren Lockdowns und einer Impfpflicht haben für allerlei Reaktionen gesorgt. Wütende Proteste mit entsprechenden Parolen etwa. Das war zu erwarten und ist auch okay, wir leben schließlich in einem Land, in dem jeder seine Meinung äußern darf. Für Verwunderung und Kopfschütteln hat dann aber doch eine „Warnung“ der ganz besonderen Art gesorgt, die in den Sozialen Netzwerken zu entdecken war. Gemeldet wurde dort, dass „aus sicherer Quelle bekannt ist, dass die Stadt Wien Mitarbeiter unter den Kanaldeckeln versteckt haben (KEIN WITZ!!), die uns in die Waden impfen versuchen werden!! Hohe Stiefel anziehen!!!“ Sollten Sie sich jetzt auch in Vorarlberg nicht mehr sicher fühlen und auf die Straße trauen, haben Sie sich hoffentlich mit genügend Klopapier eingedeckt. Das lag beim Vor-Lockdown-Hamstern auch dieses Mal wieder hoch im Kurs. Fotos und Bilder dazu gibt’s in der heutigen Printausgabe. Zudem spricht Allgemeinmedizinerin und ÖVP-Gesundheitssprecherin Susanne Andexlinger über das Thema Impfen und warum sie ihrem Ärger über Impfkritiker einmal Luft machen musste. Autor Robert Schneider hat einem Keramik-Handwerker über die Schulter geschaut, Raimund Jäger hat sich mit Roland Jörg über die Dornbirner Kulturpolitik unterhalten. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sonntag wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen Und wenn Sie aus dem Haus gehen, die hohen Stiefel bitte nicht vergessen!