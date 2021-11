Spitalskollaps ist näher denn je

In der höchsten Eskalationsstufe können in Salzburgs Krankenhäusern in der Theorie 50 Covid-Intensiv-Patienten betreut werden. Eine Prognose, die nun für Salzburg erstellt wurde, lässt nicht viel Hoffnung daran, dass sich die Lage schnell entspannen wird. So waren am Freitag 174 Patienten auf der Normalstation untergebracht, 32 Covid-Positive mussten auf einer Intensivstation betreut werden. Diese Zahl hat sich schon in der Vergangenheit schlagartig verdoppelt – und so dürfte es auch laut den Berechnungen der Experten in den nächsten zwei Wochen wieder sein. So werden in zwei Wochen 200 bis 450 Patienten auf er Normalstation liegen – am wahrscheinlichsten ist ein Wert rund um die 300 Patienten.