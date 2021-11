Hoffnungen der Kulturbranche liegen in Trümmern

Beim „Winterfest“ Zirkusfestival, ist man noch mitten in der Evaluation der derzeitigen Lage. „Wir haben am Donnerstag mit den Aufbauarbeiten begonnen. Also parallel zur Lockdown Verkündung“, so Julia Lepka, Pressesprecherin des Winterfests. „Bereits seit der 2-G-Verkündung liefen die Kartenverkäufe schleppender“, so Lepka weiter. Für bereits erworbene Karten wird es die Möglichkeit von Gutschriften geben.