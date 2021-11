Standler wollen nicht sudern

Nicht ganz so optimistisch zeigen sich die Standler vom Salzburger Christkindlmarkt. Die Einbußen seien enorm, der Verlust wäre riesig. Auch Familie Muckenhammer aus Anthering betreut einen Stand in der Altstadt. Direkt aus dem eigenen Betrieb verkauft sie kalte und warme Speisen. „Der Lockdown ist ein Problem für uns“, so Alfred Muckenhammer, Chef von Kerneis Mostheurigem. „Wir sind am Christkindlmarkt vertreten und haben zuhause auch noch den eigenen Betrieb. In den nächsten Wochen wären bei uns 40 Weihnachtsfeiern geplant gewesen – mit teilweise zwischen 150 und 200 Gästen.“