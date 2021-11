Vom Hörsaal ins Wohnzimmer

Als würde es noch jemanden wundern: Auch die Universitäten und Fachhochschulen wechseln zurück in den Online-Modus. Ab Montag müssen Salzburgs Studenten ihre Wohnzimmer wieder in Hörsäle verwandeln. Zumindest konnten die Studenten in diesem Wintersemester länger als zwei Wochen an der Uni bleiben.