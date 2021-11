3 Monate gratis: E-Bike-Abo von Swapfiets gewinnen

Radfahren hat durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Boom erlebt: In Wien etwa auch weil viele Menschen Bedenken haben, jetzt die Öffis zu nutzen. Schnelle und unkomplizierte Abhilfe kann hier ein Leihrad von Swapfiets schaffen. Die Fahrräder mit den ikonischen blauen Vorderreifen sieht man seit vergangenem März durch das Stadtbild rollen. Das neue Power1 von Swapfiets, das derzeit laut Angaben des Unternehmens günstigste E-Bike Angebot in Wien, können Sie jetzt mit krone.at die ersten 3 Monate gratis nutzen. Was Sie dafür tun müssen? Einfach hier beim Gewinnspiel mitmachen.