Freiwillige Feuerwehr hilft bei Contact-Tracing

Am Freitag verschaffte sich Bürgermeister Harald Preuner selbst einen Überblick über die Lage beim Kontaktverfolgen in der Stadt Salzburg. Neben 15 Mitarbeitern der Stadtbibliothek verstärken ab kommender Woche auch 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr das Team. Freiwilligen-Kommandant Mike Leprich erläutert: „Das wird an Wochenenden sowie Tagesrandzeiten sein und nicht zu Lasten von Feuerwehreinsätzen gehen. Unsere Leute wissen um die Ernsthaftigkeit der Situation. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst und mit großem Engagement dabei - auch wenn‘s familiär nicht so einfach ist.“