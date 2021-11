Polizist rettete sich mit Sprung vor Alkolenker

Es brachte alles nichts. Nachdem die Polizei am späten Donnerstagabend einen auffällig fahrenden Pkw-Lenker in Zell am See einer Kontrolle unterziehen wollte, floh der. Ein Polizist konnte dem Fliehenden nur mittels Sprung ausweichen. Blöd: Der Wagen wurde später gefunden, als der Fahrer seinen Rausch ausschlief.