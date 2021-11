Hiobsbotschaft prägt Christkindlmarkt

Am Dom- und Residenzplatz herrscht ein ruhiges Treiben. Nach der 2-G-Kontrolle sollte sich jeder, der länger als 15 Minuten am Markt verweilt, mittels QR-Code registrieren. Doch das funktionierte nicht. Es scheint, als habe die Technik ihren Lebenswillen schon verloren. Zwar zücken ein paar Urlauber freudig ihre Masken aus den Jacken und holen sich ein Bändchen für den Eintritt, der Großteil der Besucher schlendert aber bedrückt zwischen den Hütten durch und zupft an den FFP2-Masken. Manche von ihnen haben die Masken schon abgenommen. Ob Resignation oder Gleichgültigkeit: Den ersten Tag des Christkindlmarkts hat sich wohl keiner so vorgestellt. Am wenigsten aber die Standler.