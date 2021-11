Lockdown für alle: ja, nein und vielleicht

Liebe Leserin, lieber Leser, ein harter Lockdown ist wohl nicht mehr zu vermeiden. Die Hilferufe aus den Krankenhäusern und die Ratschläge der Experten scheinen nun endlich auch zu den Spitzen der Volkspartei durchzudringen. Roland Frühstück, Klubobmann der Landes-VP, hat sich gestern offensiv für einen „kurzen und harten“ Lockdown ausgesprochen, am liebsten würde er diesen bereits am Samstag in Kraft setzen. Die Aussage Frühstücks erstaunt umso mehr, als dass dieser ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu Landeshauptmann Markus Wallner pflegt - und der hat bekanntlich mit am lautesten gegen das „Lockdowngeschrei“ gepoltert. Letztlich spiegelt die Zerrissenheit der Volkspartei nur die Zerrissenheit des gesamten Landes wieder. Umso wichtiger wäre es, endlich Tatsachen zu setzen. Im Grunde ist es ganz einfach: Wer einen harten Lockdown ausschließt, muss konsequenterweise auch sagen: „Wir nehmen die Triage in Kauf.“ Ein Satz, mit dem man sicherlich keinen Wahlen gewinnt. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Emanuel Walser